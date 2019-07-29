الإمام قبلان استقبل ممثل المجلس بكندا: أتمنى النجاح والتوفيق في تعزيز التواصل بين لبنان المقيم والمغترب

أثنى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان، خلال استقباله في مقر المجلس ممثل المجلس في كندا نبيل عباس على رأس وفد المركز الإسلامي اللبناني في كندا ضم رئيس الهيئة الإدارية مصطفى رمال ونائبه اسامة الحسيني، على "الدور المميز لعباس مع اخوانه في الهيئة الادارية للمركز، وحرصه على خدمة أبناء الجالية وتوفر الرعاية الدينية والارشادية والتربوية لابناء الجالية"، مشيداً بـ"العلاقات الوطيدة التي تربط ممثلية المجلس في كندا مع السلطات والفعاليات الكندية والممثليات الاغترابية".
وبارك قبلان بـ"نشاطات المركز"، متمنيًا للعاملين فيه "النجاح والتوفيق في تعزيز التواصل بين لبنان المقيم والمغترب".
ونوه بـ"دور المركز في ترسيخ القيم الوطنية والدينية في بلاد الاغتراب وتحصين الوحدة من خلال التعاون بين أبناء الجالية اللبنانية"، محملًا الوفد تحياته الى أبناء الجالية.
وجرى، خلال اللقاء، استعراض الشؤون الاغترابية، وأوضاع الجاليتين اللبنانية والإسلامية في كندا.
واطلع الوفد قبلان على نشاطات المركز ولاسيما الثقافية والوطنية والدينية منها، فضلًا عن التحضيرات الجارية لإحياء ذكرى عاشوراء والمناسبات الدينية والوطنية.
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