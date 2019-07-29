قوى الأمن: توقيف مطلوبَين عند حاجز ضهر البيدر

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 28/7/2019، تمكن عناصر ​حاجز ضهر البيدر​ في وحدة الدرك الاقليمي، بالتنسيق مع عناصر مفرزة ​بعبدا​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، من توقيف: ر. ع. (مواليد عام 1966، لبناني)، م. ع. (مواليد عام 1975، لبنانية)"، موضحة أن "الموقوف الاول مطلوب للقضاء بموجب 9 ملاحقات عدلية، مفصّلة على الشكل التالي: 4 مذكرات توقيف بجرم احتيال. بلاغ بحث وتحرٍ بجرم سرقة وسلب مجوهرات و​محاولة قتل​. بلاغ بحث وتحرٍ بجرم شك دون رصيد. 3 قرارات جزائية. أمّا الموقوفة الثانية فيوجد بحقها 13 مذكرة عدلية بجرم احتيال وشك دون رصيد. أحيل الموقوفان إلى ​القضاء​ المختص".

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