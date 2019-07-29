جعجع أبرق إلى الناصر معزيا بوفاة السبسي: نعتز بنضالات الشعب التونسي

لفت رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، في برقية بعثها إلى الرئيس التونسي محمد الناصر، معزيًا بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، إلى أنّ "باسمنا وباسم "حزب القوات اللبنانية"، نبعث إليكم ومن خلالكم إلى الجمهورية التونسية، حكومةً وشعبًا، بأحرّ التعازي القلبيّة بوفاة المغفور له بإذن الله الرئيس الباجي قايد السبسي".
ونتوّه إلى أنّ "كذلك، نغتنم هذه الفرصة لنجدّد مشاعر الإعتزاز بنضالات الشعب التونسي، والثقة بوحدة هذا الشعب ، وأنتم على ابواب انتخابات من شأنها ترسيخ النهج الديمقراطي واستكمال مسار بناء الجمهورية والمؤسسات الدستورية".
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