استقبل مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، وفدا من فعاليات ​البقاع​ برئاسة الشيخ عيسى خير الدين، وتداول الوفد مع سماحته في الشؤون العامة وخاصة المعيشية بالإضافة الى القضايا الإسلامية ومنها ​انتخابات​ المجلس الشرعي والأوضاع الوطنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المفتي دريان استقبل وفدا من فعاليات البقاع برئاسة الشيخ خير الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.