كشفت مصادر مطّلعة لقناة الـ"LBCI"، أنّ "رغم التصعيد الكلامي على خلفيّة أحداث ​قبرشمون​ الحلحلة متوقّعة هذا الأسبوع، وجلسة للحكومة قد تُعقد مطلع الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية أفكار جديدة يبلورها المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ مع كبار المسؤولين".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للـLBCI: الحلحلة بملف قبرشمون متوقعة هذا الأسبوع وجلسة للحكومة قد تعقد مطلع الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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