شدّدت جمعية "نسروتو- علية إبن الإنسان- أخوية السجون" في لبنان، على أنّ "كلّ واحد منّا معرّض للوقوع في فخّ المخدرات، وإن كان هناك اليوم من هو بحاجة لدعمكم، ربّما تحتاجون يومًا لمن يكون إلى جانبكم، ويدعمكم ولو بمبلغ مادي رمزي".
ودعت المواطنين إلى أن "يساهموا في دعم الجمعية لتأهيل المدمنات والمدمنين على المخدرات والأحداث والمعنّفات في زحلة، من خلال إرسال رسالة فارغة على الرقم 1106، وبذلك تكونون قد تبرعتم للجمعية بدولار واحد".
ولفتت إلى أنّ "بهذه المساهمة البسيطة، تدعمون جمعية "نسروتو" وتنقذون حياة إنسان، وتساعدونه ليعود إلى مجتمعه، ويكمل حياته بشكل طبيعي ويكون إنسانًا منتجًا.
كانت هذه تفاصيل خبر "نسروتو" دعت إلى دعمها لتأهيل المدمنات والمدمنين على المخدرات والمعنفات بزحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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