جونسون: سنخرج من الاتحاد الأوروبي من دون إتفاق إن لم يتغير موقف أوروبا

أكّدت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ أن الأخير أبلغ "زعماء ​الاتحاد الأوروبي​ استعداده لإجراء محادثات بشأن خروج بلاده من التكتل عندما يظهرون بادرة على استعدادهم لتغيير موقفهم من الاتفاق وإلا فإن ​بريطانيا​ ستستعد للخروج بدون اتفاق".

ولفتت المتحدثة الى أن “رئيس الوزراء كان يوضح للزعماء الأوروبيين الموقف، وهو أن اتفاق الخروج المتضمن الترتيب الخاص بإيرلندا لم يحظ بموافقة البرلمان في ثلاث مرات عرض فيها على النواب. لذلك فإنه يحتاج لتغيير".

يذكر أن جونسون تحدث، منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي، مع عدد من زعماء الاتحاد الأوروبي لكنه لم يقل بعد متى سيقوم بأول زيارة للخارج.