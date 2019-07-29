"النشرة" تنشر نص قانون موازنة العام 2019

حصلت "النشرة" على نص قانون موازنة العام 2019، كما أقرته الهيئة العامة ل​مجلس النواب​. وكان مجلس النواب قد أقر، في 19 الشهر الحالي، مشروع ​الموازنة​ بموافقة 83 نائباً ومعارضة 18 آخرين، وامتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت، فيما غاب النائب فيصل كرامي الذي كان اعلن معارضته للموازنة.

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