حكم بالسجن 12 عامًا على معارض ومؤسس موقع إلكتروني صيني

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بكين: حكم الاثنين على مؤسس موقع صيني على الانترنت كشف خروقات مفترضة لحقوق الإنسان بالسجن 12 عامًا، وهي أقصى عقوبة تصدر بحقّ منشق صيني في السنوات الأخيرة.

أدين هوانغ بـ"كشف أسرار دولة"، وتمت مصادرة 20 ألف يوان (26100 يورو) من أمواله الخاصة، بحسب بيان للمحكمة الشعبية المتوسطة في ميانغ يانغ (جنوب غرب الصين).

هوانغ كي (56 عامًا) معارض قديم في الصين، تستهدفه السلطات بانتظام منذ العام 2000. وقد أدار موقع "64 تيان وانغ" المحظور في البلاد. وهدف الموقع التذكير بالقمع الدموي لتظاهرات ساحة تيان أنمين في بكين في 4 يونيو 1989، وهو حدث معروف في الصين باسم "4-6".

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أوقف هوانغ كي، الذي يعاني من حالة صحية سيئة بحسب منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، في عام 2016 بعد وقت قصير من فوزه بجائزة "مراسلون بلا حدود" و"ت في 5 موند" لحرية الصحافة.

وفاز هوانغ كي في عام 2004 بجائزة "مراسلون بلا حدود" للمعارضين الناشطين على الانترنت بعد الحكم عليه بالسجن قبل أربع سنوات. وكان بذلك أول معارض صيني يقضي عقوبة بالسجن لاستخدامه الانترنت لأهداف سياسية.

في عام 2009، حكم عليه من جديد بالسجن ثلاث سنوات، بعد تنديده بالوضع السيئ لأبنية المدارس التي انهارت خلال هزة أرضية العام السابق في سيشوان، ما أدى إلى مقتل وفقدان 87 ألف شخص.

وأطول حكم بالسجن بحق معارض منذ وصول شي جينبينغ إلى السلطة يعود إلى كين يونغمين الذي حكم عليه في العام الماضي بالسجن 13 عاماً بتهم "التخريب".

