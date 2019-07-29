سفينة الإنقاذ "آلان كردي" تبحر مجدداً قبالة السواحل الليبية

دبي - بواسطة محمد فارس عادت سفينة الإنقاذ الألمانية "آلان كردي" للإبحار مجدداً في منطقة البحث والإنقاذ قبالة السواحل الليبية، لإنقاذ مهاجرين من الغرق في البحر. © picture-alliance/AP/Sea-eye.org/F. Heinz Provided by Deutsche Welle

أعلن متحدث باسم منظمة "سي آي" الإغاثية الألمانية اليوم الاثنين (29 تموز/ يوليو 2019) أن سفينتهم "آلان كردي" ستقوم بدوريات في المنطقة البحرية غرب العاصمة طرابلس، مضيفة أنه تم إبلاغ السلطات المختصة بذلك. تجدر الإشارة إلى أن "آلان كردي" هي سفينة الإنقاذ المدنية الوحيدة حالياً قبالة السواحل الليبية، حيث لقي الأسبوع الماضي نحو مئتي شخص حتفهم غرقاً.

ويتواجد حاليا 131 مهاجراً تم إنقاذهم على متن سفينة تابعة لخفر السواحل في ميناء أوغوستا الإيطالي. ولا تعتزم إيطاليا السماح لهؤلاء المهاجرين بالدخول إلى أراضيها إلا إذا أعلنت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي استعدادها لاستقبالهم.

ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة الاتفاق على آلية توزيع للاجئي القوارب. وتعارض الحكومة الإيطالية استقبال مهاجرين تم إنقاذهم من البحر، وتتصدى بصرامة لأفراد منظمات الإغاثة الخاصة، التي تقوم بإنقاذ المهاجرين من الغرق في البحر. م.ع.ح/ح.ز (د ب أ)