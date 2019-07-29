شكرا لقرائتكم خبر عن "عربية البرلمان": اجتماع مرتقب مع لجنة الدفاع لدراسة خطة تطوير منفذ السلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لدراسة خطة تطوير منفذ السوم البرى، لافتا إلى أن اللجنة سترفع مذكرة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان تطلب فيه عقد لقاءً مشتركًا مع لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، وبحضور هيئة الموانئ وأجهزة الدولة.

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وأوضح رسلان، أن تطوير منفذ السلوم البرى سيؤدى بالقطع إلى تسهيل حركة وعبور الأفراد والتجارة البينية بين مصر وليبيا، كما أكد على ضرورة إدماج أبناء مدينة السلوم وتطوير المنطقة بالكامل وعدم الاكتفاء بتطير المعبر فقط.

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلمانى من لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى محافظة مرسى مطروح، ومدينة العلمين الجديدة، لتفقد المدينة والأعمال التى تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.