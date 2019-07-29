شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات الشرق الأوسط بباريس: القيادة السودانية تثق فى الرؤية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس أن حضور الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى" نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى للقاهرة، واستعراضه اليوم لتطورات الموقف الحالي فى السودان، خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، يؤكد ثقة القيادة السودانية فى رؤية وحكمة القيادة السياسية المصرية.

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وأشاد "علي" فى بيان له أصدره اليوم، الاثنين، بالموقف الاستراتيجى الثابت لمصر تجاه دعم استقرار السودان وشعبه الشقيق، مشيرا إلى أن مصر دائما حريصة كل الحرص على أمن واستقرار جميع الأشقاء في دول الجوار، وبخاصة ليبيا والسودان وقطاع غزة، وأنها تبذل جهودا غير عادية مع السلطات الشرعية فى تلك البلدان لتحقيق الاستقرار، استفادة من التجربة المصرية.

وأعرب "علي" عن ثقته فى قدرة السودان وقياداتها على تحقيق الأمن والاستقرار داخل الدولة السودانية.