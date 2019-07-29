شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الأطفال لم يرحمهم أردوغان.. الأمن التركى يعتقل طفلين ويعذبهما بالسجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية هجوما حادا على أردوغان بعد ألقت قوات الأمن التركية القبض على طفلين كانا يجلسان أمام أحد المحال التجارية ببلدة "ينى شهير"، التابعة لمدينة ديار بكر فى جنوب شرق تركيا، ذات الأغلبية الكردية، عقب استهداف مدرعة عسكرية تابعة لقوات الأمن فى اليوم نفسه، وقامت بتعذيبهما.

وأوضحت زمان فى تقرير لها اليوم، أن ملف حقوق الإنسان فى تركيا يواجه انتقادات كبيرة بسبب أداء حكومة حزب العدالة والتنمية، خاصة مع تزايد انتهاكات حقوق الإنسان فى المدن ذات الأغلبية الكردية الواقعة فى جنوب شرق البلاد.

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وقالت أم أحد الطفلين: "لقد تعرض لضرب مبرح، حتى إنه لم يعد إلى صوابه حتى الآن".

وفقا للتقرير الذى نشرته زمان فإن فاطمة أك ألين، أم أحد الطفلين، أكدت أن جارا سابقا لها اتصل بها أثناء تواجدها فى المنزل، وأخبرها باعتقال قوات الأمن لابنها، قائلة: "فور أن تلقيت الخبر انتقلت على الفور إلى إدارة الأحداث المسؤولة عن احتجاز الأطفال. إلا أن الإدارة أكدت أنه لا يوجد شخص بهذا الاسم. خرجت من الإدارة ورأيت صديق ابنى فى سيارة تابعة للشرطة. كان وجهه فى حالة صعبة للغاية، لم يستطع السير، ولا حتى الوقوف على قدميه. كان هناك إصابات بالغة فى وجهه".