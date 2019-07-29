شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية يهاجم صهر أردوغان: فاشل ومازال محتفظا بمنصبه ـ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهورى، هجوما عنيفا على بيرات البيرق وزير الخزانة فى تركيا، وصهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ،حيث وصفه بـ"الفاشل".

وقال زعيم المعارضة التركى: "الأمر المؤلم جدا أن هذا الصهر الراقى صرح عن 15 حزمة تعديلات ومع كل تصريح عن حزمة ازدادت معدلات البطالة"، مشيرا إلى أن تركيا يوجد بها حوالى 8.5 مليون عاطل".

Advertisements

وتابع:"والشخص الذى صرح عن الـ15 حزمة والفاشل الذى يسجل فشله مازال فى منصبه"