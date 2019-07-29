الملك سلمان يتلقى برقيات التعازي من قادة الدول في وفاة شقيقه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 يوليو 2019 02:59 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

انهالت أمس الأحد، برقيات التعازي على العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من رؤساء وأمراء الدول العربية، في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، “سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء”، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية مماثلة من ولي عهد الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربا فيها عن “خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

كما أعرب السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، “داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة وذوي الفقيد الصبر والسلوان”.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر ابن زايد عن “خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

كما تلقى الملك سلمان برقيتي تعزية مماثلتين من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، عن “خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له، الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته”، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).

Advertisements

كما تلقى الملك السعودي، برقيتي تعزية من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، ومن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، عبرا فيهما عن أحر تعازيهما وصادق المواساة بوفاة المغفور له، الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.

كما تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين من سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين، وولي عهد مملكة البحرين، أعربا فيهما عن خالص تعازيهما ومواساتهما بوفاة الفقيد الراحل.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء من ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعرب ملك الأردن، عن أصدق التعازي والمواساة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.

وقدم الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الفقيد، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تقدم شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بخالص العزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والشعب السعودي، في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز، بحسب صحيفة “أخبار اليوم” المصرية.

كما تقدم “الطيب” بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتقدم د. مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بالعزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأسرة المالكة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز شقيق العاهل السعودي .

وأضاف السلمي فى بيان له: “نسأل الله للفقيد الرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، إنَّا لله وإنا إليه راجعون”.