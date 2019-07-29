كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منغوليا وتركيا يتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع القطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال زاندانشاتار للصحفيين بعد أن أجرى محادثات مع سينتوب: "اتفقنا على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف القطاعات مثل الاقتصاد والمجتمع والسياحة والطيران المدني والزراعة."
وأعرب عن أمله في أن تسهم زيارة سينتوب بشكل كبير في زيادة تطوير العلاقات والتعاون بين منغوليا وتركيا.
ومن جانبه، قال سينتوب، الذي وصل إلى منغوليا صباح الاثنين في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، أن تركيا لديها رغبة قوية في تعزيز علاقاتها وتعاونها مع منغوليا في جميع القطاعات.
وحث البلدين على اغتنام الفرص الحالية لتنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز العلاقات.
يوافق هذا العام الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين منغوليا وتركيا، وبلغ حجم التجارة بين البلدين 29 مليون دولار أمريكي في عام 2017، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني في منغوليا.