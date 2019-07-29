كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمطار تحتجز رجلين اثنين داخل كهف بألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنقذت خدمات الطوارئ بألمانية، رجلين اليوم الاثنين من كهف في جنوب غرب البلاد حيث كانا محاصرين بسبب ارتفاع منسوب المياه.

كان الرجلين - المرشد الجبلي والعميل - حوصرا على بعد حوالي 650 مترًا داخل كهف فالكنشتاين مساء الأحد، حيث أدى ارتفاع منسوب المياه، نتيجة الأمطار الغزيرة في المنطقة، إلى قطع طريقهما للعودة إلى المدخل. وصل رجال الإنقاذ إلى التجويف حيث كانوا يحتمون وزودوهم بالبطانيات والطعام.

وقالت خدمات الطواريء إنهما أخرجا خلال ساعات قليلة صباح الاثنين. تم إنقاذ المرشد أولًا، يليه عميله، الذي تم نقله إلى المستشفى كإجراء وقائي.

