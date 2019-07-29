كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تستدعي دبلوماسيًا هنديًا بارزًا لانتهاكات وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت باكستان اليوم الاثنين نائب المفوض السامي الهندي وأدانت "انتهاكات وقف إطلاق النار غير المبررة" التي ارتكبتها القوات الهندية

واستدعى المدير العام في جنوب آسيا وسارك "محمد فيصل"، وهو أيضًا المتحدث باسم وزارة الخارجية، ""غوراف أهلواليا"، و"أدان انتهاكات وقف إطلاق النار غير المبررة التي ارتكبتها القوات الهندية على طول خط السيطرة"، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في بيان..

أطلقت القوات الهندية النار على قطاع نيزابير، وقتلت امرأة في قرية مندهار وأصابت ثلاثة آخرين.

وفي اليوم نفسه، أصيب مدني آخر جراء إطلاق النار في قطاع كيلير على طول خط السيطرة.

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وقال فيصل إن القوات الهندية على طول خط السيطرة والحدود العاملة "تستهدف باستمرار المناطق المأهولة بالسكان المدنيين بأسلحة ثقيلة".

وأضاف: "هذا التصعيد غير المسبوق في انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل الهند مستمر من عام 2017 عندما ارتكبت القوات الهندية 1970 وقف إطلاق النار".

وقال البيان: "انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل الهند تشكل تهديدا للسلام والأمن الإقليميين وقد تؤدي إلى سوء تقدير استراتيجي".