كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسائل إعلام سورية: القوات النظامية استولت على قرية في ريف حماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل إعلام سورية تديرها الدولة، إن القوات سجلت تقدما في الشمال واستولت على قرية على قمة تل وبلدة قريبة من مسلحين.

يعتبر التقدم في ريف حماة الشمالي إلى الجنوب مباشرة من محافظة إدلب هو الأول من نوعه في الأسابيع الماضية، حيث انهارت حالة الجمود عقب هجوم القوات الحكومية على آخر معقل للمتمردين في البلاد.

تقول وسائل الإعلام العسكرية المركزية السورية إن القوات استولت على قرية تل ماله وبلدة جبين القريبة اليوم الاثنين بعد مواجهات عنيفة مع مسلحين راسخين في المنطقة.

وأبلغ المرصد السوري لحقوق الإنسان عن التقدم المحرز، قائلًا إن القوات كانت قادرة على الاستيلاء على الأراضي بعد انسحاب الجماعات المسلحة، بعد قصف جوي وبري مكثف.

