كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر طبية: معارض روسي تعرض للتسمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت محامية المعارض الروسي أليكسي نافالني اليوم الاثنين أن موكله تعرض للتسسمم بمادة كيميائية مجهولة، حيث تم نقله إلى المستشفى الأحد الماضي أثناء تواجده في السجن.

وفي تصريح للصحفيين أمام المستشفى الذي تم نقل نافالني إليه، قالت أولجا ميخائيلوفا: "إنه حقًا تسمم بمادة كيميائية مجهولة".

وقد تزايدت المخاوف اليوم الاثنين بشأن صحة المعارض الروسي الرئيسي الذي حُكم عليه يوم الأربعاء بالسجن لمدة ثلاثين يومًا، وتم نقله ليلة الأحد من زنزانته في السجن إلى المستشفى بعد رد فعل تحسسي وصفه المحيطون بأنه "غريب".

Advertisements

ويعاني الناشط البالغ من العمر 43 عامًا من تورم في الجفون وخراجات متعددة على رقبته وظهره وجذعه ومرفقيه. لم يتمكن محاموه والأطباء الشخصيون من رؤيته إلا من خلال باب نصف مفتوح، لكنهم يقولون إنهم يعتبرونها "مادة كيميائية غير معروفة تم حقنها من شخص ثالث".

وكتبت الطبيبة أنستازيا فاسيليفا، التي طالبت بإجراء تحليل كيميائي لملاءات السرير في زنزانته: "أفترض أن سبب مرض أليكسي نافالني قد يكون بعض العوامل السامة"، مضيفة: "أليكسي لم يكن لديه أي حساسية".

وأشارت فاسيليفا إلى أن نافالني تمت إعادته إلى السجن بينما "لم يتعافِ بشكل كامل".

يُذكر أن أليكسي نافالني تم الحكم عليه بالسجن يوم الأربعاء، قبل يومين من تجمع للمعارضة لإجراء انتخابات حرة، انتهت يوم السبت بأكثر من 1400 عملية اعتقال في موسكو، وفقًا لما أفادت به منظمة غير حكومية متخصصة في متابعة المظاهرات.