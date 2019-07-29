كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصربي يشيد بجهود بوتين لتعزيز الجيش بالدبابات القتالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد زعيم صربيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعمه الجيش الصربي بالدبابات القتالية والعربات المدرعة، وسط مخاوف غربية من أن تكديس الأسلحة قد يهدد السلام الهش في البلقان.

كان الرئيس الصربي ألكساندر فوتشيتش يتحدث اليوم الاثنين اثناء تفقد عشر مركبات دورية مدرعة روسية وصلت مؤخرًا إلى قاعدة عسكرية للجيش الصربي. تم تسليم المركبات على الرغم من رفض رومانيا المجاورة السماح لها بالعبور عبر نهر الدانوب بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو عقب تصرفاتها في أوكرانيا.

وتقول تقارير إعلامية إن روسيا نقلت 10 عربات مدرعة إلى صربيا الأسبوع الماضي على متن طائرات النقل.

