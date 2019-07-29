كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور علي 79 مهاجرا في شاحنة بشمال مقدونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت الشرطة في شمال مقدونيا إنها احتجزت 79 مهاجرا تم العثور عليهم مختبأين في شاحنة بالقرب من حدود البلدين، وتخطط لترحيلهم إلى اليونان المجاورة.

يقول بيان للشرطة إنه تم اكتشاف المهاجرين بواسطة دورية حدودية مشتركة لضباط من شمال مقدونيا والمجر يوم الأحد على طريق بالقرب من بلدة جيفجيليا الحدودية الجنوبية.

ألقي القبض على سائق الشاحنة ونُقل المهاجرون إلى مركز إيواء في جفجيليا قبل ترحيلهم.

ولم يقدم بيان الشرطة اليوم الاثنين أي تفاصيل عن جنسيات المهاجرين.

على الرغم من سلسلة من عمليات إغلاق الحدود في عام 2016، لا يزال يدخل الآلاف من المهاجرين اليونان بطريقة غير شرعية من تركيا في رحلة عبر البلقان في سعيهم للوصول إلى قلب أوروبا المزدهر.

