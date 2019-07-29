كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة في التاريخ.. طائرة تحمل الركاب في جناحيها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في خطوة غير مسبوقة بتاريخ الطيران، كشفت شركة الخطوط الملكية الهولندية "كي إل إم"، عن تصميم لأحدث طائراتها، التي ستحمل ركابها في جناحيها.

وتمتاز الطائرة الجديدة، التي تحمل اسم "فلاينغ في"، لكونها على حرف "V"، بأنها تستهلك وقودا أقل بنسبة 20% من طائرة "إيرباص" الشهيرة "A350"، بحسب موقع "إنهابيتات".

وعلى الرغم من أن التصميم، الذي عرض للمرة الأولى في الاجتماع السنوي العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي لعام 2019 في سيئول بكوريا الجنوية، مجرد فكرة، إلا أن جامعة ديلفت للتكولوجيا في هولندا تسعى لتحقيقها على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة.

ووقع الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "كي إل إم"، بيتر إلبرز، وعميد كلية هندسة الفضاء الجوي في هولندا، في جامعة ديلفت للتكنولوجيا، البروفسور هنري ويريج، اتفاقية للعمل معا على جعل الطائرة أكثر استدامة.

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ويأتي تصميم طائرة "فلاينغ في" أقصر من طائرة "إيرباص" A350، وبخلاف الطائرات التجارية الحالية التي تتكون من مقصورة طويلة وجناحين مفلطحين، فإن جناحا الطائرة الهولندية المرتقبة يتخذان شكلا عريضا، ويصبحان صغيرين عند الأطراف فقط.

وتتفق "فلاينغ في" مع طائرة "إيرباص" في حمل نفس عدد الركاب، كما أنها تتوافق بسهولة مع بوابات الدخول والخروج والممرات، وكذلك من حمامات الطائرات، كما أن مقاعد الركاب لديها ستكون خفيفة الوزن قدر الإمكان، لضمان سلامة وراحة الركاب.

وسيكون جناحي الطائرة الجديدة، قادرين على حمل مقاعد الركاب وخزان الوقود، فضلا عن الشحنات المنقولة.