كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية الكورية تقطع رحلاتها إلى اليابان بسبب الطلب الدبلوماسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الخطوط الجوية الكورية أكبر شركة طيران في البلاد اليوم الاثنين إنها ستعلق الرحلات الجوية بين مدينة بوسان الكورية الجنوبية وسابورو اليابانية اعتبارا من 3 سبتمبر بسبب الطلب الهزيل وسط تدهور دبلوماسي والخلاف الاقتصادي بين البلدين.

وشددت اليابان الرقابة، في الشهر الماضي، على صادرات المواد عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية، في انتقام واضح لحكم قضائي صادر عن محكمة كوريا الجنوبية بشأن العمل القسري في زمن الحرب.

وقد أدت هذه النزاعات إلى مقاطعة المنتجات والخدمات اليابانية على نطاق واسع، من البيرة إلى الملابس والسفر في كوريا الجنوبية.

وأضافت هذه الخطوة فوضى إلى شركات الطيران والسياحة، التي كانت بالفعل تصارع المنافسة المتزايدة وتراجع الطلب على السفر إلى اليابان - وهي وجهة تحظى بشعبية بين السياح الشباب.

ويعد الكوريون ثاني أكبر مسافرين إلى اليابان بعد الصين، حيث يمثلون 24.2٪ من أقدامهم في العام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة السياحة الوطنية اليابانية. وأظهرت البيانات أن الرقم تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية.

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ولكن انخفض عدد السياح الكوريين إلى اليابان بين يناير ومايو، حتى قبل بدء الخلاف الدبلوماسي.

واستحوذت اليابان على 25 ٪ من إيرادات شركات النقل في كوريا الجنوبية، في حين أن الرقم المقابل لشركات الطيران الكاملة هو حوالي 10 ٪.

وفقًا لبيانات الحركة الجوية، قالت شركة الخطوط الجوية اليابانية ( 9201.T ) إنها شهدت زيادة بنسبة 7٪ في الطلب على الرحلات الكورية الجنوبية في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبالتالي فإن الشركة ليست لديها خطط لخفض طاقتها.

وقال متحدث: "سوف نقوم بتعديل جدولنا الزمني وفقًا لذلك إذا لزم الأمر".