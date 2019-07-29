كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيزك كاد أن يضرب الأرض دون أن يلاحظه العلماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يتعقب العلماء نيزك يدعى "Asteroid 2019 OK" ويبدو وكأنه ظهر من مصدر مجهول.

بحسب بيانات وكالة "ناسا" فإن حجم النيزك كان كبيرا ويتراوح عرضه من 57 إلى 130 مترا وتحرك بسرعة عالية حيث كان يبتعد عن الأرض 73 ألف كم فقط وهذا أقل من خمس المسافة بين الأرض والقمر، وكما قال علماء فقد اقترب من كوكبنا إلى مسافة مقلقة.

وقال أستاذ بكلية الفيزياء وعلم الفلك في جامعة موناش بأستراليا، "لقد قدم النيزك نحونا بسرعة كبيرة، ولقد أدركنا ما جرى فقط بعد مروره قرب الأرض".

وأضاف، لقد صدمتني حقيقة أن هذا النيزك هو على الأغلب أكبر من النيازك التي اقتربت من الأرض منذ سنوات عديدة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

لكن كيف فشل العلماء من ملاحظته، أولا لأن حجمه ليس كبيرا كحجم النيازك التي يمكنها أن تحدث كارثة مثل انقراض الديناصورات.

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ثانيا، نحن نعتمد على أشعة الشمس المنعكسة فحتى عند اقتراب النيزك "Asteroid 2019 OK" كان من الصعب رؤيته بواسطة المنظار.

ثالثا، مدار النيزك "الغير العادي" والبيضاوي الشكل وسرعته 24 كم في الثانية كانا العاملين المحتملين لعد قدرة تحديد موقعه في وقت أبكر.

فسرعة النيازك السابقة والتي تمت مراقبتها تراوحت بين من 4 إلى 19 كم في الثانية.

ويلاحظ العلماء، أن عدم ملاحظة النيزك تدل على أننا نعلم القليل جدا عن الفضاء والخطر الذي تشكله النيازك.