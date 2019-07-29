بعد مرور 6 أشهر على جريمة “شمهروش” وصدور الأحكام..”اليوم 24″ يعود إلى “إمليل” والأهالي: راضون عن الأحكام ومرحبا بالسياح بيننا – فيديو

بعد 6 أشهر من الجريمة الإرهابية، التي هزت منطقة “شمهروش” في دائرة إمليل بإقليم الحوز، انتقل “اليوم 24” إلى مكان الحادث، وذلك بعد صدور الأحكام على المتهمين على خلفية هذه الأحداث.

وعبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم للأحكام، التي وصلت حد الإعدام في حق المتهمين الرئيسيين، والسجن النافذ للآخرين، وأن هذه الأحكام كانت عادلة في حق “الإرهابيين”، الذين أضروا بالوطن، والمنطقة.

وقال شيخ المرشدين السياحيين في إمليل إن الوضع عاد إلى طبيعته الأولى بعد هذه الأحداث، وقد بدأ الناس في نسيان هذه الجريمة، التي استنكرها الجميع، إذ أصبحت الأمور أكثر أمناً مع تسجيل تزايد في عدد السياح الأجانب للمنطقة في الأيام القليلة الماضية.