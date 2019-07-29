أمرابط يلتحق بمعسكر النصر السعودي في البرتغال

انضم الدولي المغربي نور الدين أمرابط، المحترف في صفوف النصر السعودي، أمس الأحد، إلى معسكر فريقه، الذي يخوضه في البرتغال.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو قصير للحظة وصول أمرابط إلى البرتغال، وهو المقطع، الذي قال فيه اللاعب المغربي: “الحمد لله أنا رجعت”.

وكان الجهاز الفني للفريق السعودي، منح عطلة إضافية لصاحب 32 سنة، بعد مشاركته رفقة المنتخب الوطني في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، التي غادرتها “أسود الأطلس” من ثمن النهائي، عقب هزيمتها بركلات الترجيح ضد منتخب بينين.

ويعد أمرابط من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة النصر، منذ التحاقه بالفريق قبل موسم من الآن، حيث ساهم بشكل كبير رفقة مواطنه حمد الله في تتويج النادي الأصفر بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان، الموسم الماضي.