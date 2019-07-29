مازال فريق ليون الفرنسي، يرغب بشدة في الاستفادة من خدمات النجم المغربي حكيم زياش، لاعب فريق أجاكس أمستردام الهولندي، وذلك على الرغم من تصريح زياش، أمس الأحد، والذي أكد فيه عن رغبه في الانتقال إلى أكبر أندية أروبا.
وحسب تقارير صحفية هولندية، اليوم الإثنين، فإن النادي الفرنسي، مسستعد لتقديم أكبر عرض مالي ممكن، من أجل إقناع إدارة نادي العاصمة الهولندي بتسريح نجم “أسود الأطلس”.
وأكدت المصادر ذاتها، أن ليون، الذي استفاد من 133 مليون يورو، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأنفق لحدود الساعة 63 مليون يورو، يضع إسم اللاعب المغربي في قائمة أولوياته، خاصة وأنه مازال يبحث عن صانع ألعاب، يعوض رحيل نجمه السابق، نبيل فقير.
وفي حال وافق النادي الهولندي، فإن زياش قد لا يوافق على العرض، بعد أن أكد بأنه يفضل البقاء في فريقه إذا لم يتلق عرضا من أحد الأندية الكبيرة، كما شدد أيضا على أنه رفض بالفعل عرض نادي إشبيلية الإسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق فرنسي كبير يغري أجاكس لتسريح زياش والأخير يحدد موقفه في “الميركاتو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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