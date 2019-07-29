كوستا يحسم مصيره مع يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي دوغلاس كوستا، حسم مصيره مع فريقه يوفنتوس الإيطالي بعد تردد الأنباء حول إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن كوستا مستعد للبقاء مع يوفنتوس لمدة موسم آخر على الأقل، مشيرا إلى أن اللاعب يتطلع لبذل المزيد من الجهد داخل النادي.

وأضاف أن البرازيلي عاد إلى مدينة تورينو قبل بقية لاعبي الفريق قبل بداية الفترة التحضيرية، وأثار إعجاب ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد.

ولفت إلى أن ساري أبدى دعمه علنًا لكوستا بعدما قال "نحتاج لأن نبدأ من اللاعبين الموهوبين، ودوغلاس كوستا هو واحد منهم".

يشار إلى أن كوستا كان مرتبطًا بشكل كبير بالرحيل عن يوفنتوس في الميركاتو الجاري، في ظل صعوبة إيجاد مكان بتشكيلة البيانكونيري، ومع رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد معه.