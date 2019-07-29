الصين تتهم ترامب بــ"الغطرسة والأنانية" عشية المفاوضات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجهت وزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين، اتهاما للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قالت فيه إن جهود الأخير بالضغط منظمة التجارة العالمية لمنع بعض الدول من معاملات أكثر تساهلا باعتبارها اقتصادات نامية، في محاولة للممارسة تكثيف ضغوطاته التجارية على بكين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، إن طلب إدارة ترامب هذا "كشف بشكل أكبر عن غطرستها وأنانيتها".

وذكرت تشونينغ أن الصين تحتاج إلى استمرار هذا الوضع "لتحقيق عدالة تجارية حقيقية".

وطالب ترامب منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة بتغيير طريقة تعريفها للدولة النامية، منتقدا الصين على نحو خاص ودولا أخرى لحصولها على معاملة تفضيلية غير عادلة.

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ويُسمح للبلدان النامية بمزيد من الوقت من أجل فتح اقتصاداتها بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية. كما لديها مساحة أكبر لدعم الصادرات والمزايا الإجرائية في نزاعات المنظمة.

ويأتي الانتقاد الصيني اللاذع لإدارة ترامب عشية جلسة مفاوضات إضافية تنوي عقدها في شانغهاي يوم غد الثلاثاء، مع ممثلين تجاريين أميركيين لمحاولة إنهاء الحرب التجارية بين البلدين، إلا أن محللين كثر يرون أن لا طائل من هذه المباحثات حيث أن الاقتصادين يصرّان كل على موقفه.