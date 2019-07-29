رهط: اتهام شابين بمحاولة قتل رياض الجعار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب، اليوم الإثنين، لائحة اتهام للمحكمة المركزية في بئر السبع، ضد شابين من مدينة رهط، نسبت لهمامحاولة قتل قريبهما رياض الجعار (24 عاما) بجريمة إطلاق رصاص وقعت في شهر تموز/يوليو الجاري.

ووفقا للائحة الاتهام التي اعتمدت على تحقيقات الشرطة، تم إلقاء القبض على المعتقلين عقب إقدامهما على إطلاق النار صوب قريبهما رياض الجعار، الذي أصيب بجروح بالغة الخطورة نقل على إثرها إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع للعلاج.

واعتمدت النيابة العامة في لائحة الاتهام، على شريط فيديو من كاميرات المراقبة، والذي نشرته الشرطة، وفي توثيق لقيام المشتبه بهم، إطلاق النار من مركبة تجاه الضحية، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة.

وبحسب التقديرات، كان مع الضحية، وهو شقيق الشهيد سامي الجعار الذي قتل بنيران شرطي إسرائيلي في 14 كانون الثاني/ يناير 2015، شخص آخر على الأقل من عائلة أخرى، لكنه لم يصب بالرصاص.

وترجح الشرطة أن خلفية الحادث تعود إلى شجار نشب بين أفراد من عائلة الجعار في كانون الأول/ ديسمبر 2018، قتل خلاله الفتى كرم توفيق الجعار (16 عاما) بعد أن أصيب بجروح حرجة بعيار ناري، توفي على إثرها بالمستشفى بعد يومين.