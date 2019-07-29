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هاتف جديد من موتورولا بـ 150$!

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تستعد شركة "موتورولا" لاستعادة مركزها السابق في مبيعات الهواتف الذكية عبر هاتف منافس سعره 150 دولارا فقط.

وسيزود هذا الهاتف بهيكل أنيق مصنوع من البلاستيك بأبعاد (159/72/8.5) ملم، وشاشة بمقاس 5.5 بوصة، بدقة عرض (1440/720) بيكسل، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير.

 

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وسيعمل الهاتف بمعالج Quаlcomm Snаpdragon 435 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adrеno 505، وموديم Snаpdragon X9 LTE بسرعة نقل للبيانات تصل إلى 300 ميغابايت/ثانية، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية.

وسيعمل الهاتف الجديد مع شبكات Wi-Fi وBluetоoth 4.2 وLE، ويزود بمستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.


أما الكاميرا الأساسية له فستكون بدقة 8 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابيكسل، تخوله من التقاط أفضل صور السيلفي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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