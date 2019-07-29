سؤال برلماني الى وزير بشأن نقل خدمات الموظفين من ذوي الشهداء..وثيقة

أعلنت لجنة الشهداء والضحاية البرلمانية، الاثنين، عن توجيه سؤال الى وزير الصناعة لبيان اسباب عدم نقل خدمات الموظفين من ذوي الشهداء رغم وجود مادة قانونية تلزم ذلك. وحصلت الخليج 365 على وثيقة صادرة من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية تتضمن توجيه سؤال برلماني الى وزير الصناعة لبيان الاسباب التي ادت الى عدم نقل ذوي الشهداء المشمولين باحكام المادة ١٧/رابعا من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة ٢٠١٦".



وتنص المادة (17/رابعا) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016، "تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على نقل المشمول بأحكام هذا القانون بالدرجة والتخصيص المالي وحسب الخبرة والاختصاص للوزارة التي يرغب الانتقال إليها وتلزم وزارة المالية بإجراء عملية الحذف والاستحداث ويتعرض الرئيس المباشر للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للأحكام القضائية المنصوص عليها في أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته في حال امتناعه عن تنفيذ أحكام البند رابعا من هذه المادة".



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