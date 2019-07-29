بالفيديو: 6 أحداث دولية أساسية هذا الأسبوع... تعرفوا إليها!

في البداية فقد أعلنت الدفاع التركية "تحييد" 34 مسلحاً من حزب العمال شمالي العراق. من جهتهم، الحوثيون يستهدفون مقر قوات التحالف جنوبي السعودية بصاروخ باليستي. أما تركيا، فتتهم السعودية والإمارات بـ"الخيانة الكبرى" بالتطبيع مع إسرائيل.



وطهران تدعو الدول الأوروبية للتراجع عن إرسال أسطول بحري إلى المنطقة. وطهران تدعو الدول الأوروبية للتراجع عن إرسال أسطول بحري إلى المنطقة. الى ذلك، طالبان ترفض أي محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية. وصالحي: لدينا فتوى من المرشد الأعلى تحرم حيازة السلاح النووي. يمكن مشاهدة آخر الأحداث الدولية في الفيديو المرفق أعلاه.

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