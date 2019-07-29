العثور على جثة شرطي سابق داخل منزله غربي الرمادي

افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، الاثنين، بان القوات الامنية عثرت على جثة منتسب سابق في الشرطة المحلية مقتولا داخل منزله غربي الرمادي .

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية عثرت على جثة شرطي سابق مقتولا داخل منزله في منطقة المعمورة بقضاء هيت غربي الرمادي، وعليه اثار اطلاقات نارية على مناطق مختلفة من الجسم ".

واضاف المصدر ان" المنتسب المستهدف من المصفرة رواتبهم ومن المفصولين عن الخدمة خلال السنوات الماضية"، مبينا ان "القوات الامنية نقلت جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقا موسعا في الحادث".