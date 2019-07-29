وزير الخارجية يبحث مع الفتلاوي تعزيز تواجد المرأة في وزارته

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استعرض وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين، مع مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي ستراتيجيّة وزارته وفق البرنامج الحكوميّ، فيما اشار الى تعزيز تواجد العنصر النسوي في وزارته.
وأوضحت الوزارة أن الوزير استعرض ستراتيجيّة الوزارة في بناء علاقات ثنائيّة، ومُتعدّدة مع العالم على وفق البرنامج الحكوميّ الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء، علاوة على مواقف الوزارة التي تمثل مواقف العراق إزاء قضايا المنطقة.
وبينت أن الوزير الحكيم بحث – أيضاً - تعزيز تواجُد العنصر النسويِّ في الوزارة، والدفع باتجاه تسنُّمهنّ مسؤوليّات في الوزارة.
وأشار الوزير، بحسب البيان، الى توجُّه الوزارة لتطبيق برنامج بناء القدرات، والفعاليّات فيما يخصّ العمل الدبلوماسيّ، ولاسيَّما الموظفات العاملات في الخارجيّة.
وبين وزير الخارجية ، أنّ الحضور النسويَّ يتنامى باطراد، مُؤكّداً دعمه للنساء الطموحات والكفوءات للولوج إلى هذا الميدان المهم .
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