بالفيديو: إضراب عام للأطباء في الديوانية والمرضى يدفعون الثمن... فمن يتحمل المسؤولية؟

وفي هذا السياق، فإن الاضراب العام للاطباء في محافظة الديوانية زاد من معاناة المرضى واستياء ذويهم. فبعد هروبهم من اهمال المستشفيات الحكومية وجدوا أبواب الأطباء موصدة بوجوههم.

التعرض للتهديد والهجمة الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، هو ما دفع الأطباء الى الاضراب واغلاق عياداتهم الخاصة، نافين ان يكون اضرابهم على خلفية نتائج اللجنة التحقيقية المتعلقة بوفاة الطفلة رفيف.



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