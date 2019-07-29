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بالفيديو: إضراب عام للأطباء في الديوانية والمرضى يدفعون الثمن... فمن يتحمل المسؤولية؟

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زاد الاضراب العام للاطباء في محافظة الديوانية من معاناة المرضى وذويهم، فيما اكد الاطباء ان اضرابهم جاء نتيجة تعرضهم لهجمات تسقيط وتهديد على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، فإن الاضراب العام للاطباء في محافظة الديوانية زاد من معاناة المرضى واستياء ذويهم. فبعد هروبهم من اهمال المستشفيات الحكومية وجدوا أبواب الأطباء موصدة بوجوههم.

التعرض للتهديد والهجمة الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، هو ما دفع الأطباء الى الاضراب واغلاق عياداتهم الخاصة، نافين ان يكون اضرابهم على خلفية نتائج اللجنة التحقيقية المتعلقة بوفاة الطفلة رفيف.


يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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