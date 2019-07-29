الرئيس المصري يبحث تطورات المنطقة مع العاهل الأردني

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في زيارة رسمية إلى القاهرة.

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ويجري العاهل الأردني مباحثات مع الرئيس المصري، تتناول العلاقات بين البلدين، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك، إضافة إلى التطورات في المنطقة.

ومن القاهرة يتوجه الملك عبدالله الثاني إلى تونس، حيث يقدم العزاء في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

كان الرئيس المصري استقبل نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان (حميدتي) اليوم.