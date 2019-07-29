- 1/2
- 2/2
حمزة الحسينيالإثنين 2019/7/29 03:19 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس المصري يستقبل العاهل الأردني
استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في زيارة رسمية إلى القاهرة.
ويجري العاهل الأردني مباحثات مع الرئيس المصري، تتناول العلاقات بين البلدين، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك، إضافة إلى التطورات في المنطقة.
ومن القاهرة يتوجه الملك عبدالله الثاني إلى تونس، حيث يقدم العزاء في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
كان الرئيس المصري استقبل نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان (حميدتي) اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس المصري يبحث تطورات المنطقة مع العاهل الأردني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.