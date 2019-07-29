فرعية اللجان المشتركة تابعت درس اقتراح القانون الرامي لتعديل قانون المياه

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​ درس اقتراح القانون الرامي لتعديل قانون ​المياه​ برئاسة النائب ​محمد الحجار​ حيث تركز ​النقاش​ على موضوع الهيئة الوطنية للمياه والدور المناط بها وتم الطلب من مدراء المؤسسات العامة للمياه وممثلي الادارات تحضير ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول النص المقترح على ان تتابع اللجنة الاقتراح في جلسة يوم الاثنين المقبل.

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