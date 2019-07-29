مخزومي: تنفيذ الطائف كاملا ضمانة حقيقية للاقتصاد والأمن الاجتماعي

اعتبر رئيس حزب الحوار الوطني النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "تنفيذ ​الطائف​ كاملا ضمانة حقيقية للاقتصاد و​الأمن​ الاجتماعي"، مؤكدا ان "الالتزام بنتائج ​مجلس الخدمة المدنية​ لجهة التوظيف والمادة 95 التي تحصر المناصفة بموظفي الفئة الأولى، معيار لصدقيتنا في مكافحة التوظيف العشوائي والفساد وإنهاض الأجهزة الرقابية بعيدا من موقفنا من الموازنة".

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