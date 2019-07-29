رأى رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، أنّ "رفع الحيف والظلم عن بعلبك يتطلّب خطّة تنمويّة واضحة المعالم والأهداف، وسنّ قوانين تشجّع الاستثمار وتتيح فرص العمل، وإصدار مراسيم وقرارات تصنّف بعلبك مدينة سياحيّة، وتوفير الأمن بإصرار وجدية".
وشدّد في كلمة له خلال مهرجان التسوق والسياحة الحادي والعشرين في بعلبك، الّذي افتتحته نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع، برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون، على أنّه "لا يجوز أن ترتهن المدينة والمنطقة بكاملها لقلّة من المخلّين بأمنها، أو لخلافات فرديّة وحوادث تؤثّر سلبًا على اقتصادها".
وأكّد بلوق أنّ "الشأن العام مسؤولية الجميع، وليس من مهام المجلس البلدي لوحده، فلنعمل معًا من أجل مدينتنا بعلبك الّتي تستحقّ منّا كلّ الاهتمام".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية بعلبك: لا يجوز أن ترتهن المنطقة لقلة من المخلين بأمنها أو لخلافات فردية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.