رئيس بلدية بعلبك: لا يجوز أن ترتهن المنطقة لقلة من المخلين بأمنها أو لخلافات فردية

رأى رئيس بلدية ​بعلبك​ ​فؤاد بلوق​، أنّ "رفع الحيف والظلم عن بعلبك يتطلّب خطّة تنمويّة واضحة المعالم والأهداف، وسنّ قوانين تشجّع الاستثمار وتتيح فرص العمل، وإصدار مراسيم وقرارات تصنّف بعلبك مدينة سياحيّة، وتوفير الأمن بإصرار وجدية".

وشدّد في كلمة له خلال مهرجان التسوق والسياحة الحادي والعشرين في بعلبك، الّذي افتتحته نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في ​البقاع​، برعاية رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، على أنّه "لا يجوز أن ترتهن المدينة والمنطقة بكاملها لقلّة من المخلّين بأمنها، أو لخلافات فرديّة وحوادث تؤثّر سلبًا على اقتصادها".

وأكّد بلوق أنّ "الشأن العام مسؤولية الجميع، وليس من مهام المجلس البلدي لوحده، فلنعمل معًا من أجل مدينتنا بعلبك الّتي تستحقّ منّا كلّ الاهتمام".