افاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأن "التحركات الاحتجاجية رفضا لقرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ بشأن المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان، تواصلت في ​المخيمات الفلسطينية​". ونظمت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في منطقة صيدا، لقاء تضامنيا لبنانيا فلسطينيا، قرب "تجمع المدارس" التابعة لوكالة "​الاونروا​" في مخيم عين الحلوة. وأكد ​الشيخ جمال خطاب​ في كلمة له باسم "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان، انه "لن يكون هناك أي لقاء مع وزير العمل ابو سليمان، طالما لن تكون نتائجه المسبقة ايجابية"، متسائلا لماذا اللقاء لمجرد اللقاء دون تغيير في الموقف والغاء القرار او استثنائ الفلسطيني منه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: لقاء لبناني فلسطيني في عين الحلوة رفضا لقرار وزير العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.