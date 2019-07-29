حبيب افرام: الشهداء السريان هم أروع ما في تاريخنا الحديث

أكدَّ رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام خلال قداس احتفالي دعت اليه الرابطة السريانية في ذكرى الشهداء في كنيسة مار يعقوب السروجي في السبتية أن "الشهداء السريان هم أروع ما في تاريخنا الحديث لأنهم ارتفعوا بالمقاومة وليس بالذبح، وبالارادة وليس بالصدفة، وأن الرابطة أرادت قداساً وصلاة بصمت وخشوع وكثيرمن العبر، دون دعوات رسمية ولا احتفالات".
من جهته، أكد المطران جورج صليبا مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان لذكرى أنشأتها الرابطة السريانية منذ عام 1976، حيث استشهد لها عدد كبير من الشهداء في معركة تحرير تل الزعتر، فأعلنت يوم 25 تموز من كل عام ذكرى الشهداء السريان في لبنان".
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