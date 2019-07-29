السعودي شكر المطران عطاالله حنا على موقفه الداعمم لبلدية صيدا ورئيسها

شكر رئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​ ​المطران عطا الله حنا​ مطران القدس على موقفه الداعم لبلدية صيدا ورئيسها، مشددا على "ضرورة إعطاء الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني وافساح المجال لهم بالعمل".

وأكد "أننا نقف خلف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لحل هذا الموضوع في ​مجلس الوزراء​"، كما وجه الشكر الى اللبنانيين والفلسطينين على "مواقفهم النبيلة لجهة دعم مطلب الحقوق المدنية باعتباره مطلبا انسانيا ومحقا".

وكان ​المطران عطالله حنا​ قد بعث إلى السعودي رسالة شكره فيها على وقوفه الدائم الى جانب ​الشعب الفلسطيني​ والى كل من وقف مع الشعب الفلسطيني.