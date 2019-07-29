السعودي شكر المطران عطاالله حنا على موقفه الداعمم لبلدية صيدا ورئيسها

شكر رئيس بلدية صيدا محمد السعودي المطران عطا الله حنا مطران القدس على موقفه الداعم لبلدية صيدا ورئيسها، مشددا على "ضرورة إعطاء الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني وافساح المجال لهم بالعمل".
وأكد "أننا نقف خلف رئيس الحكومة سعد الحريري لحل هذا الموضوع في مجلس الوزراء"، كما وجه الشكر الى اللبنانيين والفلسطينين على "مواقفهم النبيلة لجهة دعم مطلب الحقوق المدنية باعتباره مطلبا انسانيا ومحقا".
وكان المطران عطالله حنا قد بعث إلى السعودي رسالة شكره فيها على وقوفه الدائم الى جانب الشعب الفلسطيني والى كل من وقف مع الشعب الفلسطيني.
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