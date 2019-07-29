خضر: حادثة يونين الفردية كانت وليدة الساعة ولن تؤثر على الموسم السياحي

لفت ​محافظ​ ​بعلبك​- الهرمل ​بشير خضر​، في تصريح له من ​قصر بعبدا​، الى أن "شؤون ​بعلبك الهرمل​ ولا سيما الاوضاع الأمنية كانت مدار بحث مع ​الرئيس ميشال عون​، ولمست حرصاً كبيراً لدى الرئيس على الإستمرار بالإجراءات الأمنية المشددة"، مشيرا الى أنه "كان تأكيد على ان حادثة ​يونين​ الفردية كانت وليدة الساعة ولن تؤثر على الموسم السياحي في بعلبك، التي يحمل فخامته حبّاً واحتراما لأهلها".

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