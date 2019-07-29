مدير دائرة المشرق بالبنك الدولي التقى خليل ونوه بإقرار الموازنة

التقى وزير المال ​علي حسن خليل​ مدير دائرة المشرق في ​البنك الدولي​ ساروج كومار جاه وعرض معه للمشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي مع تشديد من البنك على دعم القطاعات الاقتصادية. ونوه كومار جاه بإقرار الموازنة في ​المجلس النيابي​ وبالنقاشات الجدية التي سجلت حول الإصلاحات المالية، كما اثنى على جهود خليل في إعداد موازنة 2020 وإصراراه على تقديمها ضمن ​المهل الدستورية​. كما التقى خليل وفدا من مؤسسة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتمانى برئاسة توبي أيلز.

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