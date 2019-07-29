المعارض الروسي أليكسي نافالني تعرّض للتسميم بمادة كيميائية غير معروفة

أعلنت أولغا ميخائيلوفا محامية المعارض الروسي اليكسي نافالني الذي نقل الأحد من زنزانته إلى المستشفى، أنه تعرّض "للتسميم بمادة كيميائية غير معروفة".
وقالت للصحافيين أمام المستشفى الذي أرسل إليه نافالني "إنه بالفعل تسميم بمادة كيميائية غير معروفة"، فيما أكدت طبيبته أناستازيا فاسيليفا بعد ذلك إعادة إرساله إلى السجن رغم "عدم تعافيه بالكامل".
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