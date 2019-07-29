النشرة: الجيش السوري يسيطر على بلدتي تل ملح والجبّين في حماة

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "وحدات ​الجيش السوري​ العاملة على الاتجاه الشمالي - الغربي لمحافظة حماة تابعت تقدمها الميداني واستعادت السيطرة التامة على بلدتي تل ملح والجبّين الاستراتيجيتين مما يؤمن صلة وصل بين الريفين الغربي والشمالي ويقطع خطوط امداد المسلحين من ​ريف ادلب​".

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