الخارجية الإيرانية: سنرد بالمثل على أي إشارة سعودية إيجابية

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية تصريح سفير السعودية بالأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، بشأن إنهاء حرب اليمن بأنه إشارة إيجابية، مؤكدة أن "رد إيران سيكون إيجابيا عليه"، مشيرةً إلى أن "ايران دعت مرارا وتكرارا إلى حل القضايا بين دول المنطقة من خلال الحوار ومن دون شروط مسبقة".
وأعربت عن "ترحيب طهران بأي جهود للتقريب بين الدول الإسلامية، لأنها تعتقد أن هناك مصالح كبرى مشتركة"، مضيفة أن "هذه المصالح تتطلب من دول المنطقة أن تضع خلافاتها جانبا، وهو أمر جيد بالنسبة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بحيث تمنع الدول الأخرى وبعض الأنظمة غير الشرعية من استغلال هذه الخلافات والاستفادة من هذه الفجوة".
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