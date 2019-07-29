وزير النقل السوري تفقد مشروع انشاء خط حديدي بريف حمص

تفقد وزير النقل السوري علي حمود مشروع إنشاء خط حديدي بطول ١٨ كم يربط بين محطة قطينة ومقالع الحصويات في حيساء بريف حمص.
وأكد حمود على "قوة الدولة السورية والقدرة على إنجاز هذا المشروع بكوادرنا الوطنية العاملة".
واستمع حمود لشرح عن مراحل العمل، وبعض الصعوبات التي تواجهه، وسبل المعالجة ومقترحات كسب الوقت وجودة التنفيذ .
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