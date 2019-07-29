وزير النقل السوري تفقد مشروع انشاء خط حديدي بريف حمص

تفقد ​وزير النقل​ السوري ​علي حمود​ مشروع إنشاء خط حديدي بطول ١٨ كم يربط بين محطة قطينة ومقالع الحصويات في حيساء ب​ريف حمص​. وأكد حمود على "قوة ​الدولة السورية​ والقدرة على إنجاز هذا المشروع بكوادرنا الوطنية العاملة". واستمع حمود لشرح عن مراحل العمل، وبعض الصعوبات التي تواجهه، وسبل المعالجة ومقترحات كسب الوقت وجودة التنفيذ .

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